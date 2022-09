Buonguerrieri (Fratelli d'Italia): "Il caro bollette piegherà anche i comuni, ecco una misura per aiutarli"

Alice Buonguerrieri, unica romagnola candidata alla Camera per Fratelli d’Italia, ha incontrato il sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti. Un confronto a tutto tondo sulle dinamiche del Comune costiero, dal turismo allo sviluppo territoriale. “Anche il primo cittadino di Bellaria mi ha espresso tutta la sua preoccupazione per l’aumentare dei costi energetici che, per come stanno ora le cose, potrebbe minare l’erogazione di importanti servizi pubblici – argomenta la candidata – Per questo servono misure straordinarie dal governo. Con il sindaco Giorgetti abbiamo discusso anche di una possibilità: quella di coprire in via straordinaria per il 2023 le spese energetiche con il titolo secondo del bilancio comunale, quello collegato agli investimenti: questo consentirebbe alle amministrazioni di trovare le risorse necessarie per far fronte all’esorbitante aumento dei costi energetici, magari posticipando qualche intervento, ma preservando in questo modo tutti i servizi essenziali per la comunità. Davanti a situazioni straordinarie servono misure altrettanto straordinarie: il caro bollette impatta in maniera decisa sui Comuni, pensiamo alle scuole, alle biblioteche, alle varie sedi e luoghi pubblici. Con il centrodestra al governo si ridarà un ruolo centrale agli enti locali, mettendoli nelle condizioni di poter operare al meglio a favore dei cittadini”.