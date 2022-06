Caldari: "Il successo dell'Hotel Vienna un modello per un’offerta turistica all’avanguardia per Riccione"

“La ristrutturazione dell’Hotel Il Vienna rappresenta un nuovo concetto di turismo, non solo il maggiore investimento nel settore dell’ospitalità della città - Un progetto che apporta valore aggiunto che apre la strada a una ospitality del segmento lusso con una struttura in grado di offrire i più moderni servizi di standard internazionale”. "Questo intervento dimostra che il mondo dell'imprenditoria considera Riccione una città su cui investire e la riqualificazione dell'Hotel Vienna per la città di Riccione riveste un'importanza storica e strategica e rafforza il brand Riccione sui mercati internazionali e nazionali del turismo Questo traguardo è stato ottenuto grazie allo strumento urbanistico introdotto dalla Regione Emilia Romagna che abbiamo subito recepito creando opportunità per la città e per i residenti, in un'ottica di collaborazione istituzionale, Comune e Regione a vantaggio della comunità e del territorio -. Commenta Stefano Caldari, assessore al Turismo del comune di Riccione e candidato sindaco civico del centro destra alle prossime amministrative che aggiunge - Questo è solo il primo esempio di questa collaborazione fruttuosa tra amministrazione e privati e lavoreremo perché anche altri imprenditori decidano di investire, su progetti di ogni dimensione, perché troveranno sempre la porta aperta di una amministrazione attenta al territorio e a cogliere qualunque opportunità di crescita, soprattutto in un settore così importante per Riccione come quello turistico”.