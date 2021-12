Calesini, Fratelli d'Italia: "Saremo punto di riferimento della destra a Cattolica"

Francesca Calesini è il nuovo presidente del circolo di Fratelli D’Italia a Cattolica. La nomina è stata resa pubblica dal Commissario provinciale, l’onorevole Augusta Montaruli. Francesca Calesini è laureata in Biologia presso l'università di Firenze ed ha partecipato attivamente alle recenti elezioni amministrative di Cattolica. “Con questa nomina, di cui sono davvero onorata, mi è stata data una grande opportunità per fare la mia parte per la città. Sono una cattolichina adottata, mi sono trasferita da Rimini circa 6 anni fa, ma con Cattolica è stato amore a prima vista", dice Calesini.

"Il mio primo obiettivo sarà quello di far sentire forte la presenza di Fratelli d'Italia sul territorio, in modo da risvegliare e coinvolgere quella fetta di elettorato di destra che negli ultimi anni si è sentito disorientato dalla mancanza di un solido punto di riferimento - aggiunge -. E’ un progetto ambizioso che coinvolgerà tanto le figure storiche della destra cattolichina quanto le nuove leve, con particolare attenzione ai giovani, la vera linfa vitale di ogni comunità. Ci tengo a tal proposito a ringraziare pubblicamente il nostro consigliere Flavio Mauro che ha creduto in me e con il quale fin dal primo momento la collaborazione è stata felice e produttiva.

Le parole d’ordine saranno pertanto “collaborazione” e “confronto continuo” ma anche “militanza” e “formazione” in modo da creare un circolo attivo, efficace nelle sue iniziative e capace di fornire a chi si vuole avvicinare all’ambiente politico di Fdi, gli strumenti giusti per comprenderne le visioni e il modo corretto per applicarle alle esigenze della città.

Flavio Mauro, consigliere comunale di Cattolica aggiunge che "la nomina di Francesca Calesini è l'esempio di quanto Fratelli d'Italia stia crescendo e si stia radicando sul territorio. E' importante, in questo contesto, avvicinare i giovani cattolichini alla vita politica, attraverso la riscoperta del senso di militanza che permetta loro di essere protagonisti del proprio futuro. Tante saranno le battaglie che Fratelli d'Italia porterà avanti, dentro e fuori dal consiglio e sono certo che Francesca Calesini sarà in grado di rappresentare al meglio il partito a Cattolica".