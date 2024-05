Si scalda la campagna elettorale del Pd, Pierluigi Bersani sul palco di piazzale Kennedy

Pierluigi Bersani sarà a Bellaria, in piazzale Kennedy, giovedì 23 maggio alle ore 11,30. Sul palco, allestito davanti alla spiaggia, Bersani verrà intervistato da Claudio Visani, giornalista già a l'Unità e scrittore. L'iniziativa è organizzata dal PD di Bellaria-Igea Marina, una delle forze della coalizione progressista “Uniti per cambiare” che candida sindaco Ugo Baldassarri.

Dopo l'affollato comizio di Stefano Bonaccini in piazza Matteotti lo scorso 10 maggio, la presenza di Bersani sarà un altro momento di punta della campagna elettorale del Pd. Al termine dell'intervista, intorno alle 12,30, nel vicino Hotel Bridge (lungomare Colombo 60), Bersani parteciperà a un pranzo che sarà anche l'occasione per continuare il dialogo politico iniziato con l'intervista in pubblico. Il ricavato verrà destinato all'autofinanziamento della campagna elettorale. Ovviamente chiunque può partecipare, fino all'esaurimento dei posti disponibili. Il pranzo, a base di pesce, prevede una quota individuale di 35 euro.