Cancellati gli stalli per disabili, il PD di Riccione: "Siamo rimasti interdetti"

La notizia della cancellazione degli stalli riservati ai disabili che erano situati nel piccolo piazzale antistante il centro di quartiere ‘Fontanelle’ di Via Sicilia ci ha lasciati interdetti. In prossimità delle elezioni, il sindaco Tosi si appassiona sempre ai colori delle vernici: cinque anni fa si inventò la trovata elettorale di andare a fare foto con pennello e vernice bianca promettendo l’eliminazione dei posti auto a pagamento in zona mare a favore di quelli liberi. Ora ha agito allo stesso modo, ma ad essere resi fruibili a tutti sono stalli originariamente riservati ai disabili, lasciandone di fatto uno soltanto, nettamente insufficiente rispetto alle esigenze.

E’ bene ricordare che quei parcheggi sono sempre stai a disposizione di chi si rivolge quotidianamente all’associazione invalidi civili che ha sede al piano terra del centro di quartiere, e solitamente parliamo di invalidi civili, del lavoro, di non vedenti e ipo-vedenti, di sordi e di malati di Parkinson e Sla.

Senza dimenticare che in loco è anche situata la sede ASL di accertamento invalidità che serve gli utenti di tutti i tredici comuni facenti parte del distretto sanitario ‘sud’ e che ospita settimanalmente diverse decine di disabili che si recano sul posto per sottoporsi a visita medica.

Da una stima presunta si calcolano all’incirca 400 utenti a settimana. La decisione di aver lasciato un solo stallo la riteniamo gravissima e offensiva verso le persone sfortunate che non trovano alcun gusto a parcheggiare in quel luogo, ma lo fanno unicamente per pura necessità. Se l’amministrazione non tornerà sui propri passi, come Partito Democratico ci prendiamo l’impegno di ripristinare la situazione precedente non appena torneremo al governo della città.

Nel merito della vicenda interviene anche la candidata a sindaco Daniela Angelini, che ha incontrato gli esponenti delle associazioni: “Sono rimasta molto colpita dalla notizia; queste cose non devono succedere nella nostra città. Riccione, da sempre luogo di accoglienza e integrazione, deve essere sempre più accessibile, prestando la massima attenzione agli spazi esterni come strade, marciapiedi, parcheggi, utilizzo dei trasporti. E’ fondamentale facilitare la vita a tutte le persone con disabilità e alle loro famiglie. Una città che sa prendersi cura delle persone fragili è una città più forte e in cui si vive meglio tutti”.



Segreteria Pd Riccione