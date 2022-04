Tutti nei cortili per ascoltare la candidata sindaco, Angelini conia "A casa da noi" e porta la torta

Primo appuntamento di “A Casa da noi”, un’ora con Daniela Angelini. Uniamo Riccione ha lanciato una curiosa iniziativa per approfondire il contatto e la conoscenza con la candidata sindaco della coalizione di centro sinistra. Vuoi incontrare Daniela in un'amabile chiacchierata prima di sceglierla come sindaco di Riccione? Invitala a casa tua, coinvolgi amici e conoscenti, prepara il salotto, lei arriva e porta anche la sua torta. "Sì, perché la cifra distintiva della candidatura di Daniela è l'ascolto, il rispetto, l'educazione, la condivisione - dicono da Uniamo Riccione -. Ecco perché Uniamo Riccione, libera associazione di cittadini che si è riconosciuta in questo approccio, per riportare serenità e collaborazione nel vivere sociale, sostiene Daniela Angelini Sindaco di Riccione".

È Claudio Villa a raccontare il kick off del progetto: “Volevamo ricostituire un patto fiduciario con il quartiere, con la comunità e con i vicini: questa versione 2.0 della riunione di caseggiato è diventata invece un momento unico di confronto, scambio e ascolto dei rispettivi punti di vista. Per troppo tempo infatti è mancato questo aspetto di condivisione, sia tra i cittadini sia soprattutto nei confronti dell’attuale amministrazione. Questo modello segna un netto spartiacque con la precedente gestione e traccia la linea che Daniela seguirà quando diventerà sindaco della nostra amata città. Martedì sera a Casa da Noi c’erano circa 50 persone, è stato bellissimo ritrovarsi, mangiare qualche dolce insieme e finalmente poter parlare”.