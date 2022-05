Elezioni, "2030 Riccione" presenta la sua squadra: "Qui nessun politico, progetti concreti"

La lista "2030 Riccione", che sostiene il candidato sindaco del centrosinistra Daniela Angelini, ha svelato i candidati al Consiglio comunale. Si tratta, viene ricordato dal coordinatore Fabio Ubaldi, di "una lista civica composta da un gruppo di riccionesi che ha iniziato questo percorso esattamente un anno fa. Nessuno dei suoi componenti ha mai ricoperto incarichi politici ed è una lista caratterizzata da una fonte eterogeneità interna che si è tradotta in una grande ricchezza di idee, visioni, progettualità concrete sulla nostra idea di città. Un’idea fatta di dialogo tra le parti, di confronto costruttivo per la soluzione di problemi, ma anche di determinazione nelle scelte orientate ai valori dell'inclusione e alla pluralità di visione come aspetti imprescindibili del nostro progetto sulla città".

"Le nostre preziose diversità si sono unite in un coro unanime a favore di Daniela Angelini come candidata sindaca - viene aggiunto -: abbiamo contribuito in modo importante e condividiamo il suo progetto di città fondato sull'ascolto dei cittadini e sulla responsabilità delle scelte e delle decisioni condivise. Apprezziamo anche il suo modo gentile ma sicuro che ci auguriamo possa diventare un nuovo modo di comunicare nella nostra città dove, ormai da tempo, prevalgono toni aspri e contrapposizioni sterili".

"Ci sentiamo un’espressione importante di questo appuntamento politico consapevoli del fatto che la nostra squadra non è stata improvvisata, ma ha scelto i propri candidati attraverso criteri come le aree di appartenenza in città che sono tutte rappresentate e la professione o il lavoro svolti che è straordinariamente eterogeneo - prosegue Ubaldi -. Abbiamo realizzato quello che avevamo in mente e ci sentiamo obiettivamente una lista di riferimento per Daniela".

“Quando siamo partiti un anno fa io e Lazzaro Righetti avevamo voglia di dare vita ad un progetto serio e credibile e oggi vedendo la squadra, le personalità che ne fanno parte e soprattutto le capacità professionali espresse nella quotidianità, non posso che provare orgoglio per quello che tutti noi, nessuno escluso abbiamo fatto - conclude -. La presentazione dei candidati è importante, ma è soltanto una celebrazione di una “cavalcata” che ci vede sul campo già da mesi e che ci vedrà intensificare la nostra presenza sul territorio in modo sempre più marcato. Vogliamo determinare le prossime elezioni comunali”

La lista dei candidati

1) ROSETTA PARI 59 anni (commerciante)

2) LAZZARO RIGHETTI 54 anni (imprenditore)

3) SANDRA VILLA 58 anni (Dirigente scolastico)

4) MARCO DE PASCALE 55 anni (avvocato)

5) MONICA ANGELINI 60 anni (imprenditrice balneare)

6) AMEDEO UBALDI 69 anni (Pensionato ed ex Dirigente)

7) CINZIA GAROIA 53 anni ( Consulente d’immagine)

8) GABRIELE GUIDOTTI 46 anni (Artigiano)

9) ALESSANDRA DELLAROSA 28 anni (Contabile Royalty)

10) ROBERTO MASINI 65 anni (Consulente del lavoro - imprenditore)

11) ELISABETTA SILVAGNI 49 anni (Libraia)

12) RENZO SERAFINI 56 anni ( Light Designer)

13) GIORGIA BERLINI 24 anni ( Studente)

14) RUBERTO AURELIO detto ROGER 60 anni (imprenditore)

15) MONICA ALBORI detta ROSSORAME 58 anni ( Relatrice d’Opera)

16) GIANCARLO BARLETTA 53 anni ( Innovation Manager)

17) GIOVANNI GRASSI 57 anni (Tecnico specializzato)

18) ANDREA CANINI 47 anni (Imprenditore)

19) FABIO TORSANI 38 anni ( Assicuratore)

20) ANDREA ARCANGELI 50 anni (DJ Internazionale & compositore)

21) ROBERTO AGLIUZZA 45 anni (Esercito)

22) GIOVANNI MASSIMO 20 anni (Barista)

23) MASSIMILIANO UMMARINO 52 anni (commerciante)

24) DELUCCA ANDREA 26 anni ( relazioni internazionali)