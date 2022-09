I candidati di Alleanza Verdi e Sinistra: "Il contratto a tempo indeterminato unica forma di assunzione"

Lavoro povero, sfruttamento e precarietà: è questo il futuro che vogliamo? Alleanza Verdi e Sinistra ha affrontato il tema dialogando con i candidati e le candidate: Giovanni Paglia (candidato capolista nella circoscrizione Romagna alla Camera), Cristina Mengozzi (candidata nella circoscrizione Romagna alla Camera), Valentina Marassi (candidata nella circoscrizione Romagna alla Camera) e Mirco Botteghi (segretario Filcams Rimini).

“Per noi il contratto a tempo indeterminato deve tornare a essere l’unica forma normale di assunzione, con quello a termine possibile solo in casi specifici, come la sostituzione di maternità o i picchi produttivi stagionali - afferma Giovanni Paglia -. Tutto il resto va cancellato. Oggi Letta si dichiara favorevole a chiudere la stagione del Jobs Act: è un passo avanti. Finalmente, dopo 30 anni, si comincia a intravedere una coalizione contro la precarietà”.

“Per risolvere il problema delle bollette sempre più care è necessario investire sulle rinnovabile perché sarebbe una soluzione immediata e sostenibile per superare da subito la crisi energetica - dichiara Valentina Marassi -. Subito i decreti attuativi per sbloccare le comunità energetiche. Mettiamo insieme le persone che già oggi producono energia pulita da fonti rinnovabili e abbattiamo notevolmente il costo delle bollette. Possiamo avere un risparmio del 30% già oggi”

“Vogliamo parlare di occupazione, di diritto al lavoro, che sia di qualità, adeguatamente retribuito, sicuro, per tutte e tutti, insieme alla redistribuzione della ricchezza, per non lasciare indietro nessuno - aggiunge Cristina Mengozzi -. Una vera riconversione della nostra economia in chiave di sostenibilità permetterebbe anche di creare una occupazione stabile, di qualità, riducendo sprechi e generando benefici per tutti”

Conclude il dibattito così, Fortunato Stramandinoli (Segretario provinciale di Sinistra Italiana): “Abbiamo un problema con i salari, con i diritti, con la realtà di interi settori che stanno in piedi grazie allo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori, e su uno di quei settori si basa l’economia riminese. C’è estremo bisogno di affrontare le problematiche mettendo al centro la dignità delle persone e del lavoro”