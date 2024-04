Il candidato Borghini si prepara alla sfida elettorale: "Pronta la nuova lista, si chiamerà Alleanza Civica"

“La lista che presenteremo alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno per portare avanti il nostro programma e sfidare Filippo Sacchetti si chiamerà Alleanza Civica - Borghini Sindaco”. Lo annuncia con orgoglio il candidato sindaco Barnaba Borghini, già consigliere del gruppo civico “Un Bene In Comune” nell’attuale mandato, che conta attualmente quattro consiglieri comunali d’opposizione.

“Dal dialogo sviluppatosi sul territorio, abbiamo constatato l’adesione al progetto sia da parte di nuove energie positive che di altri esponenti già impegnati in politica nell’area alternativa al Partito Democratico. Da qui è emersa la necessità di far nascere attorno alla mia figura una nuova aggregazione elettorale, composta esclusivamente da appassionati cittadini santarcangiolesi che amano come me il nostro paese. Sono lieto di constatare che anche tanti esponenti storici del centrodestra di Santarcangelo ci stanno sostenendo in questa avventura. Li ringrazio perché il loro contributo è fondamentale per continuare ad allargare il nostro radicamento sul territorio. Il nostro obiettivo è recuperare la fiducia e il voto anche di tutti coloro che sono rimasti delusi da questi 10 anni di amministrazione targata Alice Parma, poiché Sacchetti non rappresenta in alcun modo la novità, bensì la totale continuità".

"Rimaniamo tutt’ora aperti ad ogni contributo e a tal proposito vorrei invitare anche il nascente gruppo civico “Gente Nostra” di Daniele Apolloni, ad aderire al nostro nuovo progetto e a portare qui la sua esperienza - prosegue il candidato -. La lista civica di opposizione in cui sono stato eletto nel 2019 “Un bene in comune” è la casa dove ho le mie radici, poiché qui è iniziato il mio percorso civico grazie a Domenico Samorani che a suo tempo mi chiamò al suo fianco. Oggi sono felice di comunicare con entusiasmo questa novità: il gruppo che avrò l’onore e l’onere di rappresentare, si allarga ulteriormente, quindi abbiamo deciso di dar vita a questa nuova grande aggregazione elettorale, la lista “Alleanza civica - Borghini Sindaco”.

Seguirà, nelle prossime settimane, la presentazione ufficiale di tutti i candidati consiglieri.