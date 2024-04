Il candidato Giovanni Giovanardi incontra i cittadini di Igea per un confonto sui bisogni della città

Nel programma degli incontri presentati all’opinione pubblica, il candidato sindaco Giovanni Giovanardi insieme alle liste civiche che lo sostengono, Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina ed Un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina, venerdì 19 aprile danno appuntamento, ore 21, ad Igea Marina presso Il Blumen Bar di via Tibullo. Incontro, particolarmente sentito dal candidato sindaco Giovanardi, storicamente legato ad Igea Marina da parte della famiglia della madre.

"Dialogo ed ascolto come elementi fondamentali dell’azione di Giovanardi in campagna elettorale. Contenuti, idee e proposte come sviluppo del confronto con la cittadinanza e con gli operatori economici e sociali. Coinvolgendo alcuni dei candidati nelle liste che permeano al meglio parte del territorio oggetto dell’incontro, si affronteranno di volta in volta, temi quali gli arredi urbani, il degrado persistente di alcune aree centrali di Igea Marina, lo stato in cui versano parchi e giardini pubblici. Politiche sul e per il turismo, sugli eventi, sulle previsioni per il lungomare saranno trattate in questo incontro".

"Centrale anche il tema della sicurezza sociale dei quartieri, verso la quale il candidato a sindaco Giovanardi intende promuovere il massimo di attenzione con adeguati strumenti da mettere in campo e soluzioni a 360 gradi sul tema, che investa chiaramente ogni luogo ed ogni generazione."