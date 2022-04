Era candidato sindaco a Rimini, ora Erbetta si allea con Forza Italia al fianco di Stefano Caldari

L'avvocato Mario Erbetta annuncia la decisione, insieme a quella di Cinzia Salvatori, di candidarsi nella lista di Forza Italia alle prossime elezioni amministrative di Riccione, con l'appoggio di Rinascita Civica e del Circolo

Pertini degli amici dell'Avanti di Rimini. "Tale scelta, molto ponderata, parte dalla presa di coscienza della necessità di rafforzare la parte moderata e riformista necessaria per un'alleanza di centro destra di governo. Credo che sia nella politica nazionale che in particolar modo in quella locale ci sia bisogno di quella visione Liberalsocialista o Socialdemocratica per dare origine a un grande centro che possa bilanciare l'estremismo delle destre e porti quei valori e quelle competenze necessarie per far crescere il benessere di tutti tramite il giusto premio per il merito e l'assistenza ai bisogni di chi è più sfortunato", scrive Erbetta.

"Il mio credo è l'alleanza tra i meriti e bisogni che ho ben illustrato nella scorsa campagna elettorale di Rimini come candidato a sindaco e credo che questa, la mia esperienza amministrativa e le mie competenze come avvocato anche di patronato possano, con spirito di servizio, essere messe a disposizione degli amici di Forza Italia e di tutta la coalizione che sostiene la candidatura di Stefano Caldari - prosegue Erbetta -. Ho affrontato i problemi di Rimini e conosco bene anche i problemi di Riccione, vivendo al confine tra le due città. Vedere i comitati dell'associazione Alba, di San Lorenzo, di Abissinia e di Spontricciolo chiedere maggiore sicurezza con il ritorno del vigile di quartiere, con maggiore video sorveglianza, con la lotta alle baby gang conferma che le politiche sulla sicurezza in particolare delle periferie è un tema che accomuna i territori e che va affrontato in fretta".