Il candidato sindaco Iorio: "La riqualificazione del centro storico non è una priorità dei cittadini"

"Inutile e superficiale in questo contesto storico e sociale pensare di mettere mano al centro storico di Gemmano". A dichiararlo è il candidato sindaco della lista denominata "Siamo Gemmano", Michele Iorio, gemmanese, 55 anni, di professione Vice Brigadiere dei Carabinieri.

"E’ un progetto già proposto alla cittadinanza gemmanese nel novembre del 2019. In quella occasione la popolazione non aveva accolto il progetto positivamente, tanto che non se ne fece nulla. Rimango meravigliato che dopo 10 anni da sindaco e 5 anni da presidente della Provincia, Santi insista nel riproporre ancora il progetto. Desidero sottolineare che per questo progetto, che attualmente si trova ancora nella prima fase ovvero la cosiddetta fase di fattibilità, siano stati impegnati 89.000 euro di denaro in carico all’attuale amministrazione comunale gemmanese".

"E comunque penso che i miei concittadini di Gemmano abbiano bisogni più impellenti rispetto a questo progetto".

Continua Iorio: "Gemmano è allo stremo, sempre più famiglie vivono in condizioni di disagio sociale ed economico, pensare che un nuovo piano urbanistico del centro storico possa risollevare le sorti di Gemmano e dei gemmanesi è da miopi".

"Pensare alla ristrutturazione di un centro storico, se prima non ti concentri sui tuoi concittadini e ne ascolti le necessità e le problematiche, è la solita minestra insipida che da 10 anni stiamo mangiando noi cittadini residenti a Gemmano", conclude il candidato sindaco.