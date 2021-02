Candidatura a sindaco, Biagini smentisce Erbetta: "Per fortuna dice di avere le idee chiare"

"Fortuna che a fine del suo intervento dichiara di "avere idee chiare" e su questo, ritengo, conteranno i suoi elettori per attribuirgli il voto. In ogni caso in bocca al lupo per il suo contributo alle proposte elettorali sulle quali si dovranno confrontare i cittadini riminesi": è sarcastico Roberto Biagini, tirato in ballo dal consigliere di Rinascita Civica Mario Erbetta che in un comunicato stampa riguardante il centro-sinistra ha indicato Biagini come probabile candidato di "Liberi e Uguali", indiscrezione che viene smentita da Biagini.

Così nella sua nota: "Non so dove il consigliere Mario Erbetta abbia attinto la notizia di un coinvolgimento di Liberi e Uguali su voci che circolano in ordine ad una mia eventuale candidatura a Sindaco di Rimini. Sulla propria pagina facebook il consigliere Mario Erbetta ha anche pubblicato la pagina del quotidiano che riportava la notizia dove però non si parla di Leu. Il consigliere Erbetta è "Libero" (questo sì) di scrivere tutto quello che vuole sulla sua pagina facebook, anche notizie non vere tipo quella che ha pubblicato. In questo però si mostra molto "Uguale" a coloro che "buttano" sul web una mole notevole di fake news solo per cercare di porre, politicamente, in cattiva luce chi non la pensa come lui".