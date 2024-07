Elezioni Regionali, De Pascale vicino all'investitura ufficiale: l'annuncio atteso alla Festa dell'Unità

La candidatura di Michele de Pascale alla presidenza della Regione sarà ufficializzata con ogni probabilità dal palco della Festa della Unità di Cesena in una di queste sere, alla presenza della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein. A Cesena si sta tenendo la festa territoriale del Partito Democratico, che però funge anche da festa regionale. Per questo sarà il palco ideale per il debutto di de Pascale come candidato ufficiale del Pd, candidatura che ormai mette d'accordo tutti, anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

A parlarne ormai in modo esplicito, tra gli altri, è Enzo Lattuca, il sindaco di Cesena che mercoledì sera ha tenuto, assieme alla giunta, la tradizionale serata con i giornalisti dei media locali. Tanti i temi trattati, ma soprattutto quello della “successione” di Stefano Bonaccini, diventato parlamentare europeo. A legare Lattuca e de Pascale, oltre a essere militanti dello stesso partito e sindaci di due capoluoghi vicini, è anche una forte amicizia personale.

“A Cesena 39 anni fa è nato il futuro presidente dell'Emilia-Romagna”, ha lanciato il tema Lattuca. Che poi si sbilancia: “Il suo risultato elettorale sarà simile a quello che il Pd ha avuto a Cesena (qui Lattuca ha vinto col 65%, ndr). Non so ovviamente se ci sarà un '6' davanti, ma tra primo e secondo ci sarà molta luce”. Per Lattuca, sempre dal palco della festa della Festa dell'Unità di Cesena, con l'arrivo di de Pascale “tra qualche ora diventerà formula politica per le elezioni regionali” una coalizione simile a quella che sostiene de Pascale in Comune a Ravenna, cioè che va dai 5 Stelle al Pd ai moderati centristi.

Donini: "De Pascale può portare un progetto di governo regionale di livello altissimo"

Un amministratore "giovane, ma con una necessaria esperienza per poter portare avanti un progetto di governo regionale ad altissimo livello" commenta invece l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini "sponsorizzando" la candidatura di de Pascale. "Con l'attuale sindaco di Ravenna "ho avuto modo di lavorare quando avevamo ruoli diversi dal nostro ruolo istituzionale, nel Partito democratico, quindi tanti anni fa, lui come segretario di Ravenna e io di Bologna - ricorda Donini - poi abbiamo lavorato insieme anche nelle fasi più dure della pandemia". In questi ultimi anni, prosegue l'assessore regionale, a livello istituzionale, ha anche affrontato "in maniera impeccabile e generosissima l'emergenza alluvione oltre quella Covid".

Lepore: "Serve un presidente coraggioso come Elly Schlein"

"Credo che sarà nelle cose che ogni territorio possa avere rappresentanza negli organismi della regione. A me interessano le politiche e soprattutto che il prossimo presidente della Regione sia coraggioso", ha affermato invece Lepore al termine dell'incontro con de Pascale. Serve un presidente coraggioso "come Elly Schlein", prosegue Lepore, perché la segretaria del Pd "è riuscita, nel congresso e nel lavoro per le europee, a suscitare grande partecipazione da parte di chi di solito si astiene o se ne era andato". Quindi prima di parlare dei posti "noi dobbiamo dirci che dobbiamo convincere gli astenuti - sottolinea Lepore - e non credo che li convinceremo dicendo che abbiamo trovato un posto per qualcuno che già si impegna, anzi, dobbiamo soprattutto dire che c'è posto per quelli che di solito non partecipano o si astengono. Noi l'abbiamo dimostrato con l'amministrazione bolognese". Conclude il sindaco dem: "Vogliamo fare cose che cambiano la realtà in meglio, anche assumendoci dei rischi e magari a volte essendo criticati, ma il coraggio non ci manca e se l'Emilia-Romagna sarà così coraggiosa sarà un bene per tutti".

Bersani: "La candidatura giusta"

La candidatura di Michele de Pascale è quella giusta per "mandare avanti la straordinaria storia dell'Emilia-Romagna". Ne è convinto anche Pierluigi Bersani, che ne ha parlato ieri pomeriggio a Bologna a margine di un'iniziativa, sottolineando in particolare il clima nel quale si è trovato l'accordo su De Pascale. "Il mio parere è positivo - afferma Bersani - ma soprattutto, cosa mi piace di questa vicenda? Che qui c'è gente seria. De Pascale e Colla hanno fatto la dichiarazione insieme e lavoreranno insieme. Non c'è problema. E dove si va a trovare gente così?". Bersani si dice quindi "convinto che con de Pascale, Colla e anche con altre nuove presenze si potrà mandare avanti questa grande straordinaria storia dell'Emilia-Romagna e delle sue conquiste".

Errani: "Ora costruiamo una coalizione ampia"

Dello stesso avviso è anche l'ex governatore Vasco Errani. Quella di de Pascale "è una candidatura molto importante, positiva, unitaria nel Pd, come ha dimostrato con grande qualità Colla nella sua dichiarazione", commenta Errani. Ora, aggiunge l'ex presidente, "si tratta di costruire una coalizione ampia, con un progetto, come merita questa Regione, che è una grande Regione. Un progetto che quando si va a governare è sempre un progetto di cambiamento e innovazione, perché governare vuol dire cambiare. E questa credo sia la strada migliore per il futuro di questa Regione", conclude Errani.

Critelli: "La miglior scelta possibile"

La candidatura di de Pascale a presidente della Regione Emilia-Romagna "rappresenta la miglior scelta possibile per il futuro dei nostri territori. Le capacità amministrative, le competenze e le qualità umane di Michele rappresentano una garanzia innanzitutto per i cittadini e le cittadine della nostra Regione, poi per tutto il Pd e per la coalizione che sono sicuro sarà larga e omogenea", afferma a sua volta Francesco Critelli, componente della direzione nazionale del Pd. "A Michele va tutto il mio sostegno, certo che saprà sia proseguire il buon governo di Stefano Bonaccini, sia apportare giuste novità". La direzione di oggi pomeriggio, aggiunge poi Critelli, "servirà anche a certificare il positivo percorso e la positiva gestione del segretario Luigi Tosiani, a cui va il mio plauso per la capacità unitaria dimostrata in queste settimane".