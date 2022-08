Elezioni politiche, i candidati della Lega per i collegi uninominali: Morrone prenota il bis alla Camera

Il forlivese Jacopo Morrone per il bis alla Camera. Sono infatti state chiuse le liste della Lega per i collegi uninominali delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 sia alla Camera sia al Senato. Per quanto riguarda la corsa per uno scranno a Montecitorio, in Emilia Romagna i candidati sono Jacopo Morrone, Laura Cavandoli e Benedetta Fiorini. Per quanto riguarda il Senato, in Emilia Romagna correrà Elena Murelli (Piacenza-Parma).