Definite le candidature di Fratelli d'Italia: il partito della Meloni punta su due donne in Romagna

Si delineano le candidature di Fratelli d'Italia per la Romagna. Il partito, accreditato come il primo in Italia stando agli attuali sondaggi, per la Romagna punta su due candidature al femminile, quella di Marta Farolfi, vicesindaca di Brisighella, e quella di Alice Buonguerrieri, coordinatrice provincia di Forlì-Cesena, con la prima con le maggiori chance di vittoria.

Farolfi, infatti, si trova candidata al collegio uninominale del Senato di Rimini?Forlì-Cesena, un collegio contendibile contro una candidata di +Europa come contendent diretta, Simona Viola. Inoltre è stata posizionata in seconda posizione nel listino del collegio plurinominale per il Senato (comprendente le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), alle spalle di Alberto Balboni, che è stato candidato anche al collegio uninominale di Ravenna-Ferrara, che potrebbe essere vinto dal centro-destra.

Buonguerrieri si trova invece candidata in un collegio difficile per il centro-destra: quello per il seggio alla Camera di Ravenna, più probabilmente appannaggio del centro-sinistra. Ma la coordinatrice di Forlì-Cesena potrebbe essere recuperata nel listino plurinominale della Camera (un collegio che comprende le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini): pur trovandosi al quarto posto ha tre pluri-candidature davanti.

Questi quindi i candidati del plurinominale per Fratelli d'Italia. Al collegio plurinominale 03 alla Camera i candidati sono Tommaso Foti, Ilenia Lucaselli, Gianluca Vinci, tutti e tre emiliani e candidati anche in Emilia in collegi uninominali e plurinominali. Quarto posto per Alice Buonguerrieri, avvocata di Cesena.

Questi quindi i candidati del plurinominale per Fratelli d'Italia al Senato. Al collegio plurinominale 02 al Senato i candidati sono: Alberto Balboni (Ferrara), Marta Farolfi (Ravenna), Marco Lisei (Bologna), Domenica Spinelli (Rimini). Quest'ultima è stata sindaca a Coriano e attualmente è vicesindaca dello stesso comune.