Cantieri al liceo Einstein, Gloria Lisi: "E' passato un mese e ancora non si sa niente del piano alternativo"

I consiglieri comunali Gloria Lisi e Stefano Murano Brunori intervengono per sapere quale sarà il futuro degli studenti del Liceo Scientifico “A. Einstein” di Rimini. Il cronoprogramma della Provincia di Rimini prevede infatti una serie di cantieri per effettuare i lavori di adeguamento sismico alla struttura. Da tempo la Provincia è alla ricerca di una soluzione alternativa, per consentire da settembre agli studenti di evitare “doppi turni” e lezioni al pomeriggio. Ma secondo Gloria Lisi è trascorso un mese dall’ultimo focus sul tema e ancora non ci sono risposte definitive.

“Vi ricordate quando ho offerto al sindaco l’opportunità di prendersi gli applausi del pubblico facendogli dire nella sua risposta di fronte a genitori, insegnanti e studenti, giustamente preoccupati, che i nostri ragazzi e ragazze non sarebbero mai andati a scuola al pomeriggio e rassicurando tutti e affermava che stava, da lì a poche ore, per firmare un contratto di locazione per una sede appropriata capace di accogliere tutte le 12 classi mancanti? – incalza Gloria Lisi -. Ecco care ragazze, cari ragazzi, caro personale docente, cari genitori, a oggi, 19 maggio un mese dopo, nessuno ci ha più dato notizie. E se siamo ormai soliti non considerare nemmeno il rispetto degli atti amministrativi, come le risposte formali alle interrogazioni in Consiglio comunale, non possiamo rassegnarci a questo assordante silenzio”.

Lisi e Brunori dicono: “Mancano pochissimi giorni alla fine della scuola e non abbiamo idea di che fine faranno queste 12 classi. E’ una cosa talmente grave che non voglio aggiungere parole come sdegno e vergogna. Penso che non solo io, come consigliera comunale che non ha ancora ricevuto risposta scritta all’interrogazione, nè tantomeno i nostri ragazzi e le nostre ragazze, ci meritiamo un comportamento del genere”.