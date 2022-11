Carcere dei "Casetti", in arrivo il nuovo direttore e il nuovo garante dei detenuti

Sarà nominato a gennaio il nuovo garante dei detenuti per il carcere di Rimini. E l'assessore alle Politiche sociali Krisitian Gianfreda intende convocare a seguire, in febbraio, un consiglio comunale tematico sulla situazione ai Casetti. A chiedere conto della nomina, attesa da tre anni, è questa sera in consiglio comunale Nicola Marcello di Fratelli d'Italia che in una interrogazione denuncia anche la carenza del 30% di agenti di Polizia penitenziaria, del 50% degli educatori e quella "grave del personale sanitario", in particolare in riferimento ai 70 detenuti tossicodipendenti. Senza dimenticare una popolazione di detenuti in eccesso rispetto alla capienza normale. Da parte dell\'amministrazione c'è "grande attenzione" al carcere, garantisce Gianfreda, sottolineando che il mandato della direttrice Antonella Paloscia, più volte incontrata, è scaduto e "speriamo che la prossima sia in pianta stabile" e si possa così affrontare la questione della carenza di personale. La giunta ha lavorato a una serie di modifiche al regolamento del garante, prosegue, che saranno presentate lunedì prossimo in commissione, per poi arrivare alla nomina. Sul fronte delle pene alternative, aggiunge, sono partiti alcuni progetti, per cui, gli fa eco l'assessore al Personale Francesco Bragagni, "c'è il massimo impegno per un sostegno concreto, entro però dei limiti posti", come il taglio dei fondi alla Polizia penitenziaria da parte del governo