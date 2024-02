Emma Petitti rieletta vice coordinatrice della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative

Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, è stata rieletta vice coordinatrice della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che si è riunita in Assemblea plenaria, questa mattina a Firenze, per il rinnovo dei propri organi.

Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, è stato eletto presidente coordinatore della Conferenza mentre Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria, è l'altro vice coordinatore.

Alla presidente Petitti è stata riconfermata la delega al Coordinamento per le Pari opportunità e la rappresentanza di genere della Conferenza delle assemblee legislative.

“Sono onorata della rielezione e della riconferma in un ruolo che mi sta particolarmente a cuore. Il mio impegno sarà quello di proseguire con determinazione nel contrasto alle discriminazioni e alle violenze contro le donne nonché nella promozione delle pari opportunità e dell’uguaglianza di genere, così come previsto dalla Costituzione e dai principi e obiettivi politico-istituzionali delle Assemblee legislative" ha affermato Emma Petitti.

"Nel contesto storico e sociale che stiamo attraversando - ha continuato la presidente Petitti - persistono criticità che riguardano l’occupazione e l’occupabilità femminile, la parità salariale, le discriminazioni e le violenze che costringono le donne in una condizione di svantaggio. Il nostro Paese non può rinunciare al protagonismo delle donne. Con questa consapevolezza mi preparo a rinnovare l'attività di coordinamento delle Assemblee legislative nella direzione dell'obiettivo comune delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere".

Nella giornata di ieri, la presidente Petitti ha inoltre partecipato a Firenze, insieme al presidente della Regione Toscana Antonio Mazzeo e a molti altri esponenti del Pd, allo sciopero degli edili di CGIL e UIL a sostegno della sicurezza sul lavoro, ricordando le vittime. Alla luce dei tragici eventi accaduti in questi giorni, in occasione della Conferenza odierna è stata conferita alla Regione Toscana la delega al lavoro.