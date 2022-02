Il senatore Croatti: "Presentate 27 proposte, occorrono immediati sostegni contro il caro bolletta"

Il gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato ha presentato una mozione che contiene una serie di proposte per affrontare la crisi energetica. Un vero e proprio manifesto che impegna il governo in 27 punti in materia di energia, efficientamento, transizione energetica, sistemi produttivi, politiche europee, istituzione di fondi di solidarietà e che punta ad accelerare su autoproduzione, autoconsumo ed efficientamento energetico, rafforzando le comunità energetiche, sia nel settore privato che in quello pubblico, sfruttando i tanti fondi a disposizione. A riferirlo è il senatore riminese Marco Croatti.

“In questi giorni sono numerosi gli appelli e gli allarmi lanciati per le gravi difficoltà causate dall’aumento dei costi energetici - spiega il senatore -, sindaci, imprenditori e tanti cittadini; richieste di aiuto per bilanci di previsione che non si riescono a chiudere senza aumentare la pressione fiscale, attività economiche che rischiano il fallimento e famiglie che faticano a sostenere i rincari. Stiamo pagando carissimo le scelte sbagliate degli anni passati che ci hanno legato alle fonti fossili, al petrolio e al gas. Dobbiamo liberarci da questo cappio al collo e puntare alla transizione energetica come a una grande opportunità".

E il senatore spiega i contenuti delle proposte: "Presentare proposte concrete e non slogan o vuote dichiarazioni di intenti è il modo, serio, costruttivo e responsabile con cui abbiamo intenzione di rispondere alle richieste di sostegno che stanno arrivando e affrontare le sfide che aspettano l’Italia nei prossimi mesi. Ci aspettiamo ora che il Governo faccia tesoro di queste proposte nella messa a punto del nuovo decreto contro il caro energia, mettendo contestualmente sul piatto immediati sostegni economici per enti, famiglie e imprese”.