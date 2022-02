Caro bollette, Articolo Uno: "I dividendi di Hera a favore delle famiglie a basso reddito"

Articolo Uno Rimini interviene sul tema degli aumenti di luce e gas. "Da luglio 2021 ad oggi, il costo del gas è aumentato del 71% e quello dell’energia elettrica del 93% con aggravi annui, per una famiglia media, di circa 1.500 euro. Si tratta di una situazione inedita e preoccupante, che da un lato sta alimentando una forte crescita

dell’inflazione e crescita dei prezzi e costi per le famiglie ed i conseguenti, più che giustificati, atteggiamenti di prudenza, fonte di rallentamento della ripresa economica, da parte dei consumatori".

"Questa emergenza - prosegue la nota - va presa da più versanti, da un lato intervenendo con il Governo per i necessari provvedimenti e correttivi e dall’altro sul fronte regionale e locale, individuando risorse e prevedendo forme di sostegno. Per Articolo Uno Rimini, viste le difficoltà di molte famiglie in particolare anziani, giovani coppie e donne sole è necessario monitorare e allungare i tempi di distacco per morosità, prevedendo modalità di rateizzazione più ampie e flessibili da convenire con le Associazioni degli utenti".

Infine "è necessario approfondire da parte di Regione ed enti locali l’opportunità di mettere a disposizione una parte della crescita economica dei bilanci delle multiutility (Hera) a proprietà pubblica al fine di favorire misure di sostegno alle famiglie a basso reddito. Occorre aprire un confronto con Anci perché all’atto del conferimento dei dividendi delle multiutility a proprietà pubblica i Comuni prevedano l’impiego di una parte di essi a favore del sostegno per famiglie. Va ricordato fra l’altro che il Comune di Rimini deteneva il 51% delle reti del gas che furono vendute nei recenti anni passati e che avrebbero permesso con il canone di poter fruire di risorse da indirizzare all’utenza in difficoltà".