Caro bollette, Rifondazione Comunista avvia una petizione "contro i rincari speculativi"

Rifondazione Comunista scende in piazza contro il carovita e contro il caro bollette. Sabato (12 febbraio) in tantissime piazze italiane, tra cui Rimini, saranno presenti i banchetti del partito della Rifondazione Comunista, in cui sarà possibile firmare la petizione popolare contro i rincari speculativi che milioni di famiglie stanno fronteggiando, oltre alle difficoltà economiche derivanti dalla gestione della pandemia da parte del governo dei banchieri. Un banchetto sarà presente in piazza tre Martiri dalle 9 alle 12.