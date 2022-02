Caro bollette, il senatore Barboni: "Giusto protestare, dobbiamo evitare una crisi di portata epocale"

Oltre diecimila comuni italiani, che hanno aderito alla protesta simbolica lanciata dall’Anci contro l’eccezionale ondata di aumenti dell’energia elettrica e del gas, spegneranno le luci dei monumenti simbolo delle loro comunità. "Una protesta condivisibile e verso cui esprimo piena vicinanza - dichiara il senatore di Forza Italia Antonio Barboni – sia come parlamentare sia da ex amministratore locale, conosco le grosse difficoltà a cui andranno incontro i comuni se in tempi strettissimi non vi sarà un intervento consistente da parte del governo".

E si addentra nella questione: "Il prezzo dell’energia elettrica che nei primi mesi dell’anno ha già registrato un aumento del 55% e poco meno ha fatto il gas con un rincaro del 41,8%, stanno provocando enormi problemi a famiglie, imprese e alle amministrazioni locali. Nei bilanci comunali è stato stimato un rincaro del 30% sui costi per l’energia, dato che se confermato, non consentirebbe ovviamente di chiudere i bilanci, costringendo i sindaci ad intervenire sui tagli ai servizi essenziali".

"Tutto questo deve essere scongiurato al più presto – conclude il senatore di Forza Italia – e ci lascia ben sperare l’impegno assunto dal governo, che ha annunciato di voler presentare un intervento di ampia portata in tempi brevi. Dopo due anni di pandemia e senza un intervento risolutivo, si potrebbe andare incontro ad una crisi economico e sociale di portata epocale. Noi saremo al fianco di sindaci e cittadini per evitare che tutto questo possa accedere".