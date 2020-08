Casi di violenza e furti, Brandi (FdI): "Fa più paura chi non indossa la mascherina che una rissa"

Il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Federico Brandi interviene al vetriolo dopo gli ultimi episodi di violenza avvenuti in questi giorni di Ferragosto. "Ricorderemo il 2020 come l’anno in cui fece più paura una persona senza mascherina all’aperto che una rissa in mezzo ai turisti", attacca Brandi.

"E’ a dir poco riprovevole vedere come sia stata ridotta la città di Rimini, non passa un giorno senza che si debba apprendere sulla stampa di eventi che minano l’immagine della nostra città – prosegue Brandi – E’ sotto gli occhi di tutti, continue risse, furti, aggressioni ai danni di turisti e di imprenditori, stupri e scippi sono oggetto dei media quotidianamente: la Regione Emilia-Romagna ha investito 2,7 milioni di euro per una campagna di promozione turistica a fronte di 3 mesi di lockdown e questo è il risultato".

"Nonostante sia appena passato Ferragosto, è doveroso, in queste ultime settimane di stagione, rimediare agli errori commessi: si dispongano pattuglie di Polizia Municipale e si utilizzino i rinforzi estivi della Polizia di Stato per sorvegliare le spiagge e il litorale, anziché disporli per gli assembramenti. Ognuno sia responsabile in base alle proprie competenze e mansioni: i titolari degli esercizi commerciali si impegnino a garantire condizioni di agibilità e capienza delle proprie strutture al fine di salvaguardare la salute di turisti e cittadini ed il Comune si impegni a garantire la sicurezza di chi visita il nostro territorio".

“Non vorrei che lo slogan 'La Romagna è il sorriso degli italiani', utilizzato dalla Regione per pubblicizzare Rimini, si trasformi in “La Romagna è il ‘bronx’ dell’Italia” a seguito di tutti questi episodi.”