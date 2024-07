Cattolica chiude il contenzioso con Villa Fulgida, l'opposizione pronta a un esposto alla Corte dei conti

"Villa Fulgida è il secondo grande contenzioso chiuso da questa Amministrazione, dopo quello della piazzetta delle erbe". Ad annunciarlo, in Consiglio Comunale, è la sindaca Franca Foronchi che, in una nota stampa, sottolinea di essere arrivata alla conclusione "Nel migliore dei modi". La questione riguardava l'occupazione usurpativa di circa 496 metri quadrati di proprietà dell'hotel Villa Fulgida dove era stata realizzata la fontana danzante. Ne era nata una vicenda legale che, nel 2023, aveva portato la Cassazione a confermare le condanne di primo e secondo grado al pagamento da parte del Comune di 496mila per l’occupazione

"Abbiamo così deciso di avviare una trattativa con il privato - ricorda la Foronchi - che era arrivato a chiedere al Comune circa 1milione e 200mila euro. Siamo riusciti a raggiungere un accordo con cui i proprietari di Villa Fulgida hanno accettato, a saldo e stralcio, di chiudere il contenzioso con la riduzione di porzione del muro del retro delle fontane danzanti e con il versamento da parte del Comune di circa 883mila euro, di cui 83mila compensate con un frustolo di terreno di proprietà del Comune e storicamente inglobato da Villa Fulgida. Il resto sarà pagato con accantonamenti vincolati dal 2016, da cui, una volta versata la somma pattuita, resteranno altri 150mila euro di avanzo. Abbiamo così anche liberato una cifra importante da destinare ad altri progetti”.

Una conclusione che, però, non ha trovato l'appoggio della minoranza in consiglio comunale. I consiglieri Marco Cecchini, Flavio Mauro, Riccardo Franca, Mariano Gennari, Silvia Pozzoli e Nicoletta Olivieri hanno infatti annunciato di presentare un esposto al Prefetto e alla Corte dei conti per danno erariale. Nel documento, infatti, chiedono di verificare la procedura (variazione di bilancio) al posto della procedura (debito fuori bilancio) e il probabile danno alle casse comunali. "La spesa a carico del Comune di Cattolica - spiegano i consiglieri - è di complessivi 883.446 euro e a seguito della transazione acquisisce un'area di mq. 476, quindi il costo per ogni metro quadrato è precisamente 1.855,87 (compresa rivalutazione monetaria e interessi). Contemporaneamente il Comune Cattolica cede alla controparte un'area di 116 metri quadrati per un importo di 83.446 euro, quindi l'area ceduta dal comune viene valutata esattamente 719,36 euro a mq (anche in questo caso, si presume, compresa rivalutazione e interessi)".

"Dal punto di vista strettamente contabile inoltre - aggiungono - non è corretto finanziare gli interessi pagati alla controparte sul titolo 2 della spesa dove vanno registrate solo le spese di investimento, mentre gli interessi vanno regolarizzati sul titolo 1 della spesa, perché sono spese correnti. Il Comune si impegna ad eseguire lavori di abbattimento e di particolare manutenzione del verde che evidentemente comporteranno ulteriori spese a carico dell’ente, ma queste non vengono neppure quantificate. Generalmente le transazioni vengono concluse prima della fine dell’iter del contenzioso giudiziario, anche per evitare spese di causa, di patrocinio, il maturare di interessi, ecc. In questo caso stranamente il Comune aspetta la conclusione della causa fino all’ultimo grado di giudizio, con evidente aggravio di spese per incarichi di patrocinio, spese di giudizio, interessi, ecc. Con l’atto transattivo si evita la procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio che comporterebbe riflessi negativi sugli indicatori di bilancio, la trasmissione degli atti alla

Corte dei Conti".

Sempre nel consiglio comunale di lunedì è stato dato il via, con i voti della maggioranza, al nuovo piano urbano del traffico e della mobilità sostenibile di Cattolica. “Come avevamo promesso durante la campagna elettorale – spiega la Sindaca Franca Foronchi -, dopo due anni e mezzo di mandato abbiamo varato il nuovo piano del traffico (Putms) con cui sostituiamo quello del 1997 che aveva già avuto un impatto favorevole, decretando l’eliminazione dei semafori grazie all’installazione delle rotatorie e portando a mortalità zero sulle strade urbane. Il piano che approviamo stasera, di cui siamo molto soddisfatti, è al passo con le nuove esigenze e soprattutto con gli obiettivi di sostenibilità e di vivibilità dei centri urbani. Risponde a una visione generale di città che punta a promuovere e a strutturare, ad esempio, la mobilità dolce, in bici o a piedi, a ridurre il traffico veicolare, a realizzare arredi inclusivi".

"All’inizio i cambiamenti provocano sempre delle resistenze, anche quando sono positivi - sottolinea la prima cittadina - ma poi ci si rende conto che non si tornerebbe più indietro perché la qualità della vita migliora. Dobbiamo essere consapevoli che il futuro della mobilità dovrà portare cambiamenti ai nostri stili di vita. Per i piccoli spostamenti che secondo i dati rappresentano il 70 per cento degli spostamenti totali di chi risiede a Cattolica si dovranno favorire pedonalità e ciclabilità. Gli studi dimostrano che tali modifiche della mobilità hanno effetti positivi sulla salute delle persone, sulla vitalità dei centri storici e sull’ambiente. È un piano che stiamo già mettendo in atto”.

Piano tarato sia sulle esigenze dei cittadini - “è frutto di un confronto costante e plurimo con la nostra comunità” ha sottolineato la Sindaca -, che dei turisti. “L’accoglienza, di cui Cattolica è Regina – continua la prima cittadina – implica anche di mettere in condizione i turisti di raggiungere velocemente la nostra città e in questo senso la messa a sistema del trasporto pubblico del territorio è un passaggio chiave. Puntare sull’aeroporto di Rimini e sul prolungamento del tracciato del TRC, integrandolo con la viabilità cittadina, consentirebbe uno spostamento più rapido verso Cattolica, non solo come meta estiva, ma anche come parte della Valconca e dello splendido entroterra che l’abbraccia”.