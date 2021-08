Cattolica, la candidata Foronchi: "La Soprintendenza accoglie le nostre segnalazioni per il progetto del lungomare"

"La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha accolto le nostre osservazioni sul progetto del Lungomare Rasi-Spinelli di Cattolica, a dimostrazione del fatto che non erano critiche pretestuose bensì valutazioni basate su una visione di città diversa — più ambientalista, più inclusiva, più lungimirante — rispetto a quella dell’Amministrazione Gennari", Lo dice Franca Foronchi, candidata Sindaca per Cattolica del centro-sinistra. "Noi vorremmo un Lungomare che il mare lo esalti e lo celebri, come merita; senza nuovo cemento e con il verde che ombreggia; senza balaustre e senza barriere architettoniche ma con un dialogo tra passeggiata e arenile. Ed è proprio su queste idee che ad aprile inviammo le nostre osservazioni a tutti gli enti preposti, allegando anche una proposta alternativa sotto forma di rendering", spiega sempre Foronchi.

"E ora, la Soprintendenza, anche sulla base di quanto da noi sollevato, prescrive al Comune di Cattolica, per avviare i lavori la riduzione dei nuovi chioschi al numero massimo di due in totale sull'asse del Lungomare; l’utilizzo di materiali sostenibili e che ne garantiscano la rimovibilità per la costruzione dei chioschi; la previsione di una più dolce pendenza dei raccordi verdi tra passeggiata e arenile; il mantenimento del verde e dell'ombra nell'area dei giardini De Amicis. Il parere della Soprintendenza dimostra la progettualità e le competenze messe in campo dalla coalizione di centrosinistra. Abbiamo vigilato affinché gli interessi della città fossero tutelati in ogni sede nell'ambito di questo importante progetto. In ogni caso, continuiamo a ritenere che il raccordo tra città e spiaggia sia ancora carente e che il progetto andasse elaborato con lungimiranza ed ascolto della cittadinanza".