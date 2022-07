Fratelli d'Italia chiude le porte alla sindaca Foronchi: "Da adesso non ci sono più possibilità di dialogo"

“La maggioranza cattolichina, con l’elezione di Montanari alla Presidenza del Consiglio Comunale, cancella definitivamente ogni possibilità di dialogo con la minoranza. È prevalsa la logica dell'accaparramento delle poltrone, avvenuta con un atteggiamento arrogante di chi si sente padrone perché ha i numeri per decidere. Non hanno lasciato alla minoranza neanche la facoltà di eleggere la figura del vicepresidente, hanno posto un veto al nominativo da noi indicato e hanno eletto una persona di loro gradimento". Così in un'accesa nota il consigliere comunale di opposizione Flavio Mauro.

"È il caso di ricordare alla maggioranza di centrosinistra che la figura del Presidente del Consiglio Comunale dovrebbe essere posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, funzione che per sua natura è neutrale e svincolata dall’attuazione di un indirizzo politico di maggioranza. Abbiamo dei seri dubbi che ciò possa avvenire".

E in conclusione: "Avevamo intravisto con l'elezione di Gessaroli alla presidenza del consiglio comunale una disponibilità della maggioranza ad intraprendere un corretto confronto politico con la minoranza, ma abbiamo ben presto compreso che il vero obiettivo era quello di silenziare la minoranza di centrodestra. Nonostante questa brutta pagina della politica cittadina, Fratelli d’Italia continuerà con coerenza a fare un’opposizione costruttiva nell’esclusivo interesse della città".