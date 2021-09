Ceccarelli: "Bene i primi sondaggi, si può vincere al primo turno"

Dopo la pubblicazione del sondaggio elaborato dalla società specializzata BiDiMedia per conto di Citynews-RiminiToday, nel quale si evidenzia la quasi certezza del secondo turno di ballottaggio con una situazione iniziale di equilibrio tra Jamil Sadegholvaad (centro-sinistra) ed Enzo Ceccarelli (centro-destra) ma con un lieve vantaggio del centro-sinistra anche se per la coalizione che appoggia il secondo candidato savrebbe davanti di 2,5 punti percentuali, arriva la reazione di Ceccarelli che in una nota stampa spiega come "Sono stati pubblicati i primi sondaggi che mostrano in maniera chiara che la coalizione del centrodestra è in vantaggio. Questi primi numeri confermano una sensazione che abbiamo avuto incontrando migliaia di cittadini. Tutte queste persone hanno manifestato una forte voglia di cambiamento. Sappiamo che i sondaggi effettuati via computer hanno larghi margini di incertezza e questa rilevazione specifica che ci sono ancora tanti indecisi; e sappiamo anche che tra questi indecisi ci sono tantissimi potenziali elettori di centrodestra che sono più restii a dichiarare la loro opinione tramite sondaggi. Questi numeri significano quindi che il centrodestra e il candidato Enzo Ceccarelli hanno la possibilità di vincere queste elezioni già dal primo turno. Sarà fondamentale il dato dell’affluenza: per questo invito tutti i riminesi ad andare a votare. Chi vuole cambiare le politiche sbagliate di questo decennio, chi vuole vivere sicuro, chi vuole che i suoi problemi e le sue idee vengano ascoltate, chi vuole permettere alla città di crescere con investimenti privati e pubblici, chi vuole sentirsi libero di parcheggiare e di muoversi il 3 e il 4 ottobre deve votare Enzo Ceccarelli e le liste che lo sostengono".