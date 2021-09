Ceccarelli: "Due rovinose cadute in piazza Malatesta, quella zona è pericolosa"

Due rovinose cadute di altrettanti anziani quelle registrate nella giornata di martedì nella nuova piazza Malatesta di Rimini che, per altrettanti anziani, hanno significato il ricovero d'urgenza in ospedale. A denunciare quanto accaduto è il candidato a sindaco del centrodestra e delle liste civiche collegate Enzo Ceccarelli che, in una nota stampa, sottolinea la pericolosità di una determinata zona a ridosso del castello dove è stata realizzata la fontana. Il primo incidente si è verificato nella mattinata quando un anziano, costretto a camminare con un deambulatore, è precipitato dal gradone alto più di mezzo metro che divide il prato di Castel Sismondo dalla piscinetta. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in pronto soccorso con la milza perforata. Sempre nello stesso punto, ma intorno alle 23, è stata la volta di un ciclista colpito da un improvviso malore ha perso il controllo della due ruote andando a rovinare nel dislivello. In questo caso l'uomo, soccorso anche lui dai sanitari, è ricoverato in Rianimazione dove i medici si sono riservati la prognosi ma non sarebbe in pericolo di vita.

"Tutta la zona e l'ostacolo - spiega Ceccarelli - sono scarsamente, o sarebbe meglio dire per nulla, illuminate. Appare evidente a tutti come quel gradone sia pericoloso e purtroppo quello che si temeva si è verificato. Auguriamo ai due feriti una pronta guarigione. Resta in tutta la sua gravità il problema della sicurezza di quella piazza, così come restano senza risposte alcune domande: perché il luogo degli incidenti non è stato transennato immediatamente per evitare altri episodi? L’area teatro degli incidenti non andrebbe posta sotto sequestro? Quali sono le responsabilità del Sindaco e della Giunta per aver creato un ostacolo pericoloso, senza neppure prendersi la preoccupazione di averlo segnalato e illuminato adeguatamente? Speriamo che arrivino velocemente queste risposte e che si mettano in atto tutte le misure per evitare altri episodi del genere. Per quanto ci riguarda, non appena andremo al governo di questa città, sarà nostra cura rendere inoffensivo una volta per tutte il pericoloso gradone".