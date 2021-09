Ceccarelli lancia la proposta di istituire un assessorato per le imprese e i professionisti

Enzo Ceccarelli, aspirante sindaco di Rimini per il centrodestra e per le liste civiche collegate, lancia l'idea di istituire un assessorato per le imprese ed i professionisti. "In questi anni - ricorda il candidato a primo cittadino - a Rimini è mancata una politica industriale e di supporto alle attività economiche. Le nostre imprese sono strangolate dalla burocrazia e dalla mancanza di visione sui temi produttivi. Le aziende che volevano svilupparsi a Rimini sono fuggite nei Comuni limitrofi, quelle che volevano investire in città hanno scelto altre zone, dove si sono confrontate con amministrazioni comunali disponibili a discutere delle loro esigenze. Le cronache degli ultimi tempi hanno raccontato questo fenomeno di immigrazione industriale e di mancanza di attrattiva di Rimini. La giunta Gnassi/Lisi/Sadegholvaad non è riuscita a calamitare investimenti privati sulla nostra città. Tutto questo ha creato gravi danni per Rimini, sia dal punto di vista occupazionale che delle entrate nelle casse comunali".

"Per questo - spiega Ceccarelli - nel nostro programma, abbiamo inserito come proposta qualificante un assessorato per le imprese e i professionisti. Questa articolazione dell’amministrazione dovrà agevolare chi vuole intraprendere in città e dovrà essere in grado di dare risposte veloci e certe a quanti, dalla piccola impresa alla grande azienda, vogliono investire e sviluppare le loro attività a Rimini. Al fianco di questa struttura opererà una squadra specializzata e creata per intercettare bandi pubblici nazionali ed europei, concentrata soprattutto sull’enorme disponibilità di risorse che arriveranno con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Pnrr rappresenta un’opportunità unica di crescita per il nostro paese; le ingenti risorse stanziate devono essere spese attraverso un cronoprogramma stringente. Dobbiamo farci trovare pronti con proposte e con capacità di scaricare a terra queste risorse. Questo vale per lo Stato ma anche per i Comuni che riusciranno ad ottenere queste risorse. Pubblico e privato devono operare assieme su questo tema, con reciproco scambio di informazioni e con lo studio di progetti comuni, anche nelle politiche di supporto a scuola, formazione e università".