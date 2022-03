Cecchetto al mercato tra selfie e fotografie. "Il programma è al dunque, a giorni presento la squadra"

Mattinata tra i cittadini, affacciato sulla piazza del mercato, per Claudio Cecchetto. Un venerdì (18 marzo) dedicato a incontri con imprenditori, organizzazioni e riccionesi. Oltre un’ora dedicata a selfie e fotografie con i frequentatori del mercato, prima di far rientro al Bar Cecchetto. Dove ormai Claudio sta mettendo le radici della sua campagna elettorale. In vetrina, nel locale al civico 77 di via Armando Diaz, mentre tra le strade si incrociano praticamente ovunque i suoi cartelloni pubblicitari. “Stiamo lavorando per definire la squadra e il programma – racconta Claudio Cecchetto -, una squadra che avrà profonde radici riccionesi. Conto di poter uscire allo scoperto la prossima settimana, probabilmente nella giornata di sabato”.

A differenza delle altre realtà, Cecchetto sottolinea che “non sarà una corsa a fare più liste, sembra che si stia innescando una gara. Ma non credo che sia questo il punto focale”. Secondo Cecchetto Riccione ha necessità di un cambio di marcia: “E’ una grande località – racconta -, era anche un ottimo brand, che ora bisogna ricostruire e rimettere al centro del turismo italiano e internazionale”. Cecchetto anticipa alcuni di quelli che saranno i punti cardine del suo programma elettorale: “Non nascondo che a Riccione c'è da risolvere un problema sicurezza – dice il candidato -, e su questo ci dobbiamo sicuramente soffermare. Ma credo anche che Riccione debba fare un passo in avanti in chiave green e dopo posso anticipare che stiamo lavorando a un programma dove saranno protagonistiche le tematiche legate allo sport per tutti e in particolare per i giovani”.

Sono ore per cui cruciali, in attesa della data delle elezioni. “Quando c’è un treno da prendere, è necessario prima ricordare di prendere tutti i bagagli. Ecco siamo in questa fase. Se la data slitterà non mi spavento, ci sarà solo più tempo per lavorare bene. Sulla lista ci siamo quasi e vi prometto che ci saranno delle belle sorprese”.