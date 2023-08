Cecchini (Lega): "Il turismo a Cattolica è a picco. Avremo dati terribili ed è colpa dell'amministrazione"

Continua a tenere banco a Cattolica la stagione turistica sottotono. Dopo l’affondo del presidente degli albergatori e la replica della sindaca Foronchi, interviene Marco Cecchini, consigliere comunale della Lega. “Il turismo a Cattolica è a picco. Un bruttissimo dato che ha come “colpevole” solamente un soggetto, l’amministrazione Foronchi che è a guida Pd. E’ palese che la loro politica in materia di Turismo non è stata valida, nonostante spesi circa 800.000 euro della tassa di soggiorno ma anzi è stata deleteria. Numeri pesanti, numeri che hanno fatto perdere un grosso giro di soldi (economia) a tutti, sia ai diretti interessati del comparto turistico che a tutto l’indotto che gli gira intorno, che non è poco”.

Il consigliere prosegue: “Cattolica ha anche un altro “primato” ben poco invidiabile, non ha più la bandiera blu. I fatti e i numeri, inequivocabili, hanno dimostrato che per operare nel turismo bisogna avere le giuste competenze, in caso contrario il turismo regredisce, cosa purtroppo avvenuta. Non ci si può inventare “esperti” di Turismo dalla mattina alla sera. Potrà esistere quando la città avrà come amministratori delle persone competenti, e non “improvvisate” come adesso, in ogni settore. Cattolica ha una potenzialità di crescita enorme, ma se non la si sfrutta saremo sempre un “lumicino” rispetto agli altri. Alla città non manca nulla, ha un bel mare, ha un centro storico carino, ha la collina, la storia, la cultura, l’enogastronomia. Purtroppo, da più di dieci anni, non ha mai avuto le persone competenti per far fruttare il suo “tesoro””.