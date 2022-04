Una cena elettorale con una madrina d'eccezione: Sabrina Salerno sostiene la candidatura di Cecchetto

Una cena a sostegno della candidatura a sindaco di Claudio Cecchetto. Entra nel vivo la campagna elettorale di Riccione e giovedì (28 aprile) arriva in Riviera Sabrina Salerno. Sarà la madrina della cena elettorale di Claudio Cecchetto per la raccolta fondi della "campagna elezione 2022 del sindaco di Riccione”. La quota di partecipazione è di 50 euro, ma per i cittadini di Riccione lo sconto sarà del 50%, cioè 25 euro. Posti limitati. Da martedì (26 aprile) prenotazioni al Bar Cecchetto, la sede elettorale, in viale Diaz 77 a Riccione. La cena si ettà invece ai “I Primi di Puglia” pasta experience. “Non vedo l’ora di incontrare Claudio Cecchetto, che so quanto cuore, anima e testa ci sta mettendo per queste elezioni da sindaco per Riccione. Ho voglia di incontrare i suoi amici e sostenitori, vi aspetto numerosi”, dice Sabrina Salerno.

Sabrina Salerno cantante, showgirl e attrice è una di quelle numerose “scoperte” di Claudio Cecchetto. Celebre sin dagli Anni 80 col solo nome d'arte Sabrina, come cantante di genere Italo disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up.