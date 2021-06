Centri estivi, Di Maio: "Per Rimini in arrivo contributi per 316mila euro"

"Arrivano risorse fresche per i centri estivi e i Comuni del Riminese". A darne notizia è il deputato romagnolo Marco Di Maio, vice presidente vicario del gruppo Italia Viva alla Camera e capogruppo in Commissione Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni. "Si tratta di oltre 700mila euro, di cui 316mila al solo comune di Rimini, indirizzati agli enti locali della provincia e dedicati al potenziamento dei centri estivi diurni, per i mesi da giugno a settembre - spiega il parlamentare -. I soldi serviranno a far sì che le rette dei centri restino basse e permettano di aiutare le famiglie con maggiori difficoltà; ma servono soprattutto ad aiutare i Comuni ad erogare un servizio educativo fondamentale, tanto più in un'estate che arriva dopo un anno e mezzo di pandemia e relazioni fortemente limitate per i nostri ragazzi, con le conseguenze negative che conosciamo".

Oltre ai 316mila euro destinati alla città di Rimini, si segnalano i 70mila per Riccione, i 50mila per Santarcangelo di Romagna e i 45mila per Bellaria. Un contributo spetta, comunque, a tutti i comuni del territorio riminese. "Sostenere la socialità dei nostri figli e nipoti è fondamentale - afferma ancora il deputato Marco Di Maio - per questo abbiamo voluto confermare uno stanziamento senza precedenti, che già lo scorso anno con la ministra della Famiglia e Pari Opportunità, Elena Bonetti, avevamo promosso. Non si tratta solo di attività ludiche, ma di iniziative di educazione "non formale" che vanno a completare e integrarsi con le altre attività educative svolte nel corso dell'anno".