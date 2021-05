Centro, il consigliere Erbetta: "Necessario intervenire sui teppisti in via Serpieri"

“Anche questo sabato atti delinquenziali in centro. Nonostante tante rassicurazioni e il calo delle presenze in centro storico, i baby teppisti hanno messo a ferro e fuoco via Serpieri"

“Anche questo sabato atti delinquenziali in centro. Nonostante tante rassicurazioni e il calo delle presenze in centro storico, i baby teppisti hanno messo a ferro e fuoco via Serpieri, la Coin e il Conad sottostante. Bottiglie scagliate contro le vetrate e per terra, minacce alla sicurezza interna della Conad e ai suoi dipendenti perché gli si chiedeva di entrate due alla volta, strafottenza nei confronti delle forze dell'ordine chiamante più volte perché appena si allontanano i ragazzi tornavano e facevano peggio”, lo segnala il consigliere comunale Mario Erbetta.

“ Ma cosa aspettiamo a identificare questi ragazzi una volta per tutte? Cosa aspettiamo a dare un monito a questi ragazzi che non possono fare quello che vogliono e che devono stare alle regole del vivere comune? Penso che portarli in caserma e farli passare a prendere dai genitori sarebbe da esempio per gli amici imitatori. Bisogna che le forze dell'ordine e la Polizia Municipale con le unità cinofile pattuglino in modo costante il centro e in particolare Via Serpieri che sta diventando il Bronx di Rimini, tra sbandati sotto i portici che dormono e taglieggiano i clienti della Coin e ragazzini ubriachi che fanno risse e spaccano le bottiglie contro le vetrate e sulla strada”.

“Bisogna riappropriarci del Centro e di tutta la citta' e' dobbiamo farlo ora, prima che sia troppo tardi, con pugno duro e deciso, senza giustificazioni buoniste. Il Questore dice che non possono utilizzarsi i manganelli contro questo ragazzi, ma ci sono i fermi di polizia che potrebbero dare ottimi risultati come deterrente. Mai come in questo momento la massima del punisci uno per educarne cento sembra appropriata. Tolleranza zero.”, conclude il consigliere di Rinascita Civica.