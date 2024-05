Il centrodestra unito a supporto di Filippo Giorgetti, iniziano gli incontri pubblici su tutto il territorio

Hanno inizio gli incontri pubblici su tutto il territorio comunale delle Liste di Centrodestra unito di Bellaria Igea Marina (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Salvini premier, Lista Civica del Sindaco Giorgetti e la lista civica Noi con Filippo Giorgetti) a supporto del Candidato sindaco Filippo Giorgetti. L'incontro si terrà giovedì, 9 maggio, alle ore 20,45, presso il Bar Ciao 90 in via Teano 20 (Zona Valletta).

Dopo il periodico passaggio sul territorio avvenuto nei mesi scorsi, per informare i cittadini di ciò che è stato fatto o in corso d'opera e per un confronto con la cittadinanza per spunti ed esigenze avvertite dalla comunità, Giorgetti e il suo gruppo incontreranno tutte le zone del territorio comunale ed i cittadini per presentare gli obiettivi e le idee presenti nel nuovo programma elettorale.

"La Valletta e la zona residenziale adiacente, zona Belverde e Bordonchio, sono un tratto di territorio che è in questo momento interessato ad importanti rinnovamenti e che lo sarà anche nel prossimo futuro con interventi di rilevante entità (strada di gronda, nuova viabilità, sottopassi, servizi, importanti progetti di rinnovo e rigenerazione urbanistica).

La volontà ed il desiderio di tutto il Centrodestra di ideare, sognare ed infine costruire il futuro di Bellaria Igea Marina.

Il sindaco Giorgetti e la sua coalizione propongono alla città di proseguire il percorso di crescita e sviluppo per Bellaria Igea Marina, consapevoli delle problematiche, dei nodi da risolvere ed anche dei suggerimenti da parte dei cittadini, ma con grande fiducia sulle linee programmatiche e sulle potenzialità per il futuro. Dal Lungomare di Igea alla messa in sicurezza del porto, dalle nuove scuole alla casa di Comunità per nuovi servizi sanitari, dai parchi alla rigenerazione di via Ovidio, dalla marineria al commercio... in definitiva l'idea e la visione complessiva della città work in progress dei prossimi anni", spiegano dalla coalizione.