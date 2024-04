Il centrodestra vuole confermarsi a Bellaria: presentazione delle cinque liste in sostegno di Giorgetti

Venerdì 19 aprile, presso il Bar Zenzero in Zona Pino Blu (Via Aida Ricci), alle ore 19 partirà ufficialmente la campagna elettorale del sindaco Filippo Giorgetti e delle liste a suo sostegno. Un momento politico significativo, ma anche e soprattutto occasione di condivisione, un momento di comunità in cui non mancheranno musica dal vivo, un brindisi in compagnia di tutti coloro che vorranno essere presenti e la grigliata firmata da “Butcher Gopierogo” Pietro Porsia: per manifestare la volontà di serenità, di coesione sociale e di senso di comunità quale elemento fondante del gruppo di maggioranza attuale. Un gruppo e una classe dirigente che si presentano compattamente al cospetto degli elettori per continuare il percorso amministrativo avviato nel 2019, e che siamo convinti debbano completare l'opera iniziata: ulteriormente arricchito da persone che si sono avvicinate e aggiunte negli anni al Centrodestra unito di Bellaria Igea Marina, nonché dal positivo endorsement di importanti gruppi politici di area riformista i quali già hanno manifestato il proprio sostegno a Filippo Giorgetti.

Saranno presentate nell'occasione le cinque liste, politiche e civiche, e tutti i componenti delle stesse unitamente al sindaco, con un breve excursus del lavoro fatto finora e soprattutto le nuove sfide e alcune suggestioni di quanto inserito nel programma elettorale. Al termine, la parte conviviale con piadina e salsiccia per tutti, e la parte di intrattenimento musicale offerta dagli “Space Invaders”; l'appuntamento sarà condotto da Andrea Prada.