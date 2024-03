Il centrosinistra in pieno clima elezioni, aperto in via Rino Molari il comitato elettorale della coalizione

Ha aperto i battenti in via Rino Molari 8, alla presenza di quasi 200 persone, la sede del comitato elettorale della coalizione di centro sinistra che candida a sindaco Filippo Sacchetti. Uno spazio che apre lo sguardo su Piazza Ganganelli, la scuola Pascucci, il municipio, il cuore della città e che per i prossimi mesi vuole essere una seconda casa di tutti i cittadini.

Un luogo aperto ai santarcangiolesi e che metta anzi i santarcangiolesi al centro. Un laboratorio del dialogo, della condivisione di idee e proposte, del confronto. Uno spazio in cui chiunque potrà trovare l materiali della coalizione, una carrellata di immagini e video degli interventi messi in essere in questi anni nel centro e in ogni frazione, la composizione delle liste del Partito Democratico, di Più Santarcangelo e Pensa Una Mano per Santarcangelo, gli spunti programmatici figli di un percorso di confronto con la città e le sue anime durato mesi, ma che non si esaurisce certo oggi. Anzi.

La sede del comitato sarà aperta tutte le mattine a partire da lunedì 8 aprile proprio per questo, perché chiunque possa non solo chiedere lumi, ma anche proporre, suggerire, far presente esigenze e aspettative.

Dal 12 aprile potrà farlo inoltre ogni venerdì con lo stesso candidato sindaco, in un “Filo diretto” in sede a partire dalle 11 in cui Filippo Sacchetti si mette a disposizione di coloro che vorranno incontrarlo e confrontarsi con lui in prima persona portando così il proprio contributo al futuro di Santarcangelo.