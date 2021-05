Challenge, il Pd Riccione solleva dubbi sulla gestione della viabilità: "Troppi disagi"

"I cittadini riccionesi accolgono con orgoglio gli atleti della Triathlon Challenge. Tuttavia, la cattiva gestione della viabilità ha causato notevoli disagi a turisti e cittadini", così il Pd Riccione commenta il post evento che si è tenuto nei giorni scori nella Perla Verde. "La città, che in questi giorni ha visto l'arrivo dei primi turisti, si è trovata completamente immobilizzata, con conseguente malumore sia dei vacanzieri, delle categorie economiche e dei cittadini: blocco del traffico, assenza di parcheggi, impossibilità di raggiunge hotel, ristoranti, stabilimenti, locali, negozi e abitazioni. Si sarebbe dovuto progettare un piano di viabilità adeguato all'occasione con predisposizione di parcheggi scambiatori con navette, un’adeguata comunicazione con cartellonistica e segnaletica in entrata ed uscita per pedoni e ciclisti ed ancora aree di sosta su cui gestire la clientela che popola Riccione nel fine settimana".

Chiosa il PD: "La Challenge è un evento ricorrente, pertanto ci si sarebbe aspettati una maggiore preparazione nella gestione di un evento così importante da parte dell'amministrazione comunale".