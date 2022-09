"Che cos'è per te l'Europa?", ne parla il Pd in un incontro su giovani e transizione ecologica

“Cos’ è per te l’Europa?”. E’ questo il titolo del libro di Virginia Volpi che sarà presentato lunedì 5 settembre alle ore 18:00 presso il cinema Fulgor di Rimini in corso D’ Augusto 162, e che vede l’organizzazione da parte di Carlotta Montani, responsabile formazione del Partito Democratico della città di Rimini e attivista dei Giovani Democratici. Infatti, sarà lei ad introdurre la serata realizzata in collaborazione con i Giovani Democratici della provincia di Rimini, per poi seguire il saluto introduttivo di Andrea Gnassi, candidato alla camera dei deputati e già sindaco di Rimini.

Seguirà, poi, il dibattito per parlare del libro e delle tante sfide europee in corso e non solo, quali, ad esempio, Next generation EU e transizione ecologica. Se ne parlerà con l’autrice del libro, Virginia Volpi, il segretario regionale del Partito Democratico, Luigi Tosiani e il capodelegazione del Pd al parlamento europeo, Brando Benifei. Un importante momento di incontro e confronto, che sarà moderato da Guglielmo Agolino, membro della assemblea nazionale del Partito Democratico. Parte così, il primo dei tanti incontri pubblici in questa campagna del Partito Democratico della città di Rimini, che si affianca ai tanti banchetti già fatti e programmati per discutere e parlare con la cittadinanza del programma del Partito Democratico.