Da Alice Parma (Pd) a Nicola Marcello (FdI), chi sono i riminesi "papabili" per un posto in Regione

Dopo l’annuncio del presidente Stefano Bonaccini, che correrà per le elezioni europee nel ruolo di capolista nel Nord Est, inizia il fermento politico in vista del rinnovo del consiglio regionale, che potrebbe prevedere il voto anticipato a novembre. Anche da Rimini si osserva con attenzione l’evoluzione per possibili nomi e candidati che potrebbero ambire a un posto a Bologna. In casa Partito democratico si parla di una possibile candidatura al ruolo di presidente per Michele de Pascale (sindaco di Ravenna) e dal riminese potrebbero avere ambizione per una poltrona da consigliere sicuramente Emma Petitti, già presidente dell’assemblea legislativa regionale, ma il nome nuovo potrebbe essere quello di Alice Parma, che concluderà a giugno il suo ruolo da sindaca di Santarcangelo di Romagna. In caso di elezioni anticipate potrebbe avere possibilità anche la consigliera riminese Nadia Rossi. Ambiscono a una candidatura anche l’assessore ai Lavori pubblici di Rimini Mattia Morolli, il consigliere Edoardo Carminucci e anche Alessandro Belluzzi, vicesindaco di Cattolica. I candidati da esprimere saranno in totale quattro (due uomini e due donne).

Anche in casa centrodestra il riminese punta a Bologna. Difficile, se non impossibile, una riconferma in quota Lega del consigliere Matteo Montevecchi, che ormai da mesi è in rottura con il partito di Matteo Salvini. Nel Carroccio un nome sicuramente spendibile è quello di Elena Raffaelli, già ex parlamentare, ma anche Enzo Ceccarelli, storico sindaco di Bellaria e consigliere comunale a Rimini. C’è fermento anche in casa Fratelli d’Italia, che potrebbe avere possibilità di eleggere da Rimini un consigliere regionale: il nome in pole position sembra essere quello del coordinatore provinciale Nicola Marcello, ma anche il consigliere Gioenzo Renzi potrebbe essere inserito tra i maggiori papabili. Infine la riminese Elena Ugolini potrebbe avere possibilità per una candidatura al ruolo di presidente nelle fila di centrodestra: già sottosegretaria all’istruzione, è preside a Bologna.