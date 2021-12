Chiusura delle discoteche, Croatti (M5S): "Decisione condivisibile, ma l'intero comparto è ormai in frantumi"

“Alla luce dell’escalation dei contagi delle ultime due settimane, le decisioni prese dal governo sullo stop alle sale da ballo e alle discoteche sono condivisibili e all’insegna del più totale buon senso". Lo ha detto il senatore del M5S, Marco Croatti, in merito allo stop su discoteche e sale da ballo per circa due mesi.

"L’intero comparto però è ormai in frantumi, dopo due anni di mancati guadagni, e se non si vuole la sua completa fine è fondamentale lavorare da subito nei primi giorni del 2022 su adeguati contributi a fondo perduto per queste attività e i lavoratori del settore. Dal governo ci aspettiamo un segnale deciso in questa direzione: in legge di Bilancio avevamo presentato soluzioni ad hoc, respinte però dal Mef. Purtroppo le restrizioni messe a punto per queste festività non scongiurano il pericolo di feste private, come già accaduto nel clou delle ultime due estati. Con tutto ciò che non consegue in termini di rischi per il propagarsi del virus" ha detto Croatti.

"Questo scenario rappresenterebbe la beffa che si aggiunge al danno per i proprietari dei cosiddetti locali notturni. L’esecutivo ha il dovere di fare il massimo e di individuare risorse consone per far sì che un intero segmento produttivo non sparisca del tutto: tante attività hanno definitivamente chiuso, altre stanno lì lì per alzare bandiera bianca. Abbiamo il dovere di intervenire" ha concluso il senatore pentastellato.