Il ministro Lollobrigida al Sigep, Colombo (Fdi): "Confermata l'attenzione verso il cibo italiano"

"La visita del ministro Lollobrigida oggi al Sigep di Rimini è un importante segnale per le eccellenze della nostra gelateria, pasticceria e panificazione artigianale".

Ad affermarlo, la deputata di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo che aggiunge: "Il confronto con gli operatori del settore conferma, dunque, l'attenzione, non solo del dicastero della Sovranità alimentare, ma di tutto il governo a guida Meloni nei confronti del cibo italiano, apprezzato in tutto il mondo.

Quella di ieri è stata anche l'occasione per lanciare la legge Massari, dal nome del grande maestro pasticcere Igino, che riconoscerà i mestieri di pasticcere, chef e artigiano del cibo al pari di quanto avviene già in altri Paesi".