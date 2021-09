Claudio Martelli a Rimini per sostenere la candidatura di Erbetta a sindaco

Si è tenuto lunedè sera l'evento organizzato dalla Lista Erbetta Sindaco e dalle liste collegate Rinascita Civica, Liberalsocialisti per Rimini e Amici dell’Avanti! al quale ha aprtecipato l'ex ministro Claudio Martelli che, dopo un’ora di grande politica nazionale e internazionale, ha invitato i socialisti e i socialdemocratici riminesi oltre che tutti i riminesi che si sentono riformisti a votare come sindaco Mario Erbetta per realizzare quell’Alleanza tra Meriti e Bisogni da lui enunciata ed esplicitata nel 1982 proprio a Rimini durante un Congresso socialista.

Ha ricordato come quell’alleanza tra meriti e bisogni sia quanto piu? necessaria oggi che viviamo un dopo pandemia che e? un vero dopoguerra e ha parlato di il Covid e dei problemi del green pass per i lavoratori, della disoccupazione giovanile e femminile, della necessita? di un welfare aziendale per aiutare il lavoro delle donne e madri, dell’immigrazione e della cittadinanza essendo stato il padre della legge ancora in vigore, del tema ecologico e delle energie alternative ai carburanti fossili, della sicurezza e di una visione di societa? piu? equa che non puo? avere che un arco temporale lungo per la realizzazione.

Ha introdotto l’incontro il candidato sindaco Erbetta, illustrando i temi principali del suo programma dal voler ripulire la citta? dal degrado nei primi 100 giorni di mandato, al parco eolico che trasformerebbe Rimini nella prima citta? Green d’Italia, alla sua nuova politica industriale e commerciale per riportare gli investimenti a Rimini, alle infrastrutture e in particolare la realizzazione dell’alta velocita? verso Bologna e sulla dorsale est da Bari a Trieste oltre al potenziamento dell’ aereoporto dando un euro a persona alle compagnie aeree per portare turisti a Rimini. Un convegno di sostanza dove e? stato anche presentato l’ultimo libro di Claudio Martelli “l’Antipatico” in cui parla della vita di Bettino Craxi.

“Sono contento - ha dichiarato Erbetta - dell’appoggio di Claudio in questa dura battaglia elettorale e del suo invito al voto rivolto verso tutti i socialisti e i riformisti che non si sentono rappresentati dalle attuali coalizioni. Noi abbiamo deciso di andare da soli per realizzare la Terza Via Riformista e Autonomista e in questi giorni girando le periferie ho visto nei mie riguardi e in quelli dei mie candidati consiglieri tanta simpatia e attenzione. Ripaghero? con impegno, dedizione e competenza la fiducia che i riminesi mi concederanno con il loro voto. Dare forza alla lista Erbetta Sindaco e alla Terza Via che rappresenta vuol dire dimostrare che si puo? e si deve cambiare per migliorare Rimini e renderla piu? sicura.” dichiara Mario Erbetta e conclude “ Ringrazio la famiglia Cimino dell’ospitalita? e dell’organizzazione impeccabile che dimostra che la professionalita? dei nostri albergatori e? altissima e non siamo secondi a nessuno”.