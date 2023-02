Comitato Parte da Noi - Rimini: "Elly è una giovane donna femminista che ha motivato molte persone"

"Domenica stata una grande giornata di democrazia e di partecipazione che dimostra che il Pd rappresenta una comunità vitale nel Paese". Così in una nota Chiara Angelini, Emanuele Bianchi, Eleonora Martello del Comitato 'Parte da Noi - Rimini'. "Innanzitutto un immenso grazie alle volontarie e ai volontari che hanno reso possibile tutto ciò e ai tanti elettori, le tante persone che si sono messe in fila per votare. Una giornata storica: per la prima volta una donna guiderà il Partito Democratico nazionale. Una giovane donna femminista che ha motivato molte persone a recarsi nei gazebo".

"L’esito di queste primarie apre davvero una pagina nuova - proseguono -. Abbiamo fortemente creduto in lei, perché questo partito deve poter essere il luogo in cui far vivere un rapporto nuovo con le associazioni e i movimenti, in cui diritti sociali e diritti civili possano davvero convivere e in cui i giovani siano realmente valorizzati. Elly Schlein non lo ha solo enunciato il cambiamento, ma lo ha praticato. Una grande emozione ma anche una grande responsabilità, perché in gioco ora c’è il Paese è l’alternativa da creare per fermare e battere la destra".