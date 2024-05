Ecco i componenti della Lista Civica Mirna Cecchini Sindaca che si presenterà alle prossime elezioni

La Lista Civica Mirna Cecchini Sindaca è espressione del territorio e riunisce donne e uomini il cui obiettivo è dare il proprio, fattivo contributo personale così da garantire una buona amministrazione a San Clemente. Questi i candidati della lista: Mirna Cecchini, candidata Sindaca, 58 anni, laureata in Giurisprudenza, già sindaca dal 2014 al 2019 e dal 2019 al 2024. Massimo Bernardi, 64 anni, imprenditore edile. Matteo Bianchi, 25 anni, laureato in Marketing e Comunicazione digitale, già Capogruppo e Presidente del Consiglio comunale dal 2019 al 2024. Nicolò Bianchini, 34 anni, imprenditore agricolo. Lucia Gaia, 24 anni, laureata in Economia e Commercio. Nunzia Pasturi, 52 anni, docente di Scuola media. Daniele Picone, 54 anni, militare. Doriana Ravaldini, 63 anni, operaia. Fulvia Roselli, 49 anni, tecnico di Radiologia, già consigliere comunale dal 2014 al 2024. Cristian Santini, 40 anni, responsabile Magazzini automatici Rsm. Fiorella Tagliaboschi, 65 anni, casalinga, già consigliere comunale. Stefania Tordi, 49 anni, impiegata notarile, già Vice Sindaca con deleghe a Pubblica istruzione, Cultura e Manifestazioni dal 2019 al 2024. Raffaele Villa, 50 anni, ingegnere.

La candidata a sindaca e i candidati al ruolo di consigliere comunale si presenteranno ufficialmente ai cittadini di San Clemente in due occasioni: la prima è in programma per venerdì 17 maggio, alle ore 20,40, al Teatro Giustiniano Villa di Sant’Andrea in Casale; la seconda è in calendario per lunedì 20 maggio, ore 18,30, sulla terrazza panoramica dietro il Municipio a San Clemente Capoluogo: seguirà un aperitivo assieme a tutti i partecipanti all’incontro.