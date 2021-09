Comunali, Gloria Lisi incontra la Uil: "Dare risposte alle diseguaglianze sociali e territoriali"

“Faremo tesoro di quello che abbiamo ascoltato e, qualora il nostro progetto dovesse andare in porto e io dovessi diventare Sindaco di Rimini, ci sarà sicuramente un continuo confronto per collaborare in sinergia con tutti i protagonisti del mondo del lavoro"

Martedì mattina nella sede della UIL Rimini ha avuto luogo l’incontro di Gloria Lisi, candidata Sindaco di Rimini, con il segretario provinciale della UIL, Giuseppina Morolli e il Segretario Pensionati UIL Antonello Cimatti. Gloria Lisi ha illustrato le sue linee politiche ed ha chiesto di poter ascoltare le problematiche che la UIL ritiene prioritario affrontare per la Città.

Il segretario Morolli da parte sua ha rappresentato al candidato le esigenze che il mondo del lavoro pone alle istituzioni ed ha avanzato le proposte per affrontare le priorità che il sindacato ritiene debbano essere al centro della nuova amministrazione. In particolare, Giuseppina Morolli ha sottolineato innanzitutto la necessità che la prossima Amministrazione si attivi per elaborare chiare e concrete politiche occupazionali con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle imprese, della cooperazione e delle organizzazioni sindacali, finalizzate a favorire così la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale della città e del suo territorio. Così come sono fondamentali percorsi di formazione, qualificazione, riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici interessati dai processi di crisi e non, con grande attenzione alle pari opportunità.

Il segretario Cimatti ha voluto ricordare come sia urgente e necessario riprendere la pratica di una buona medicina preventiva nel territorio, per permettere una riduzione dell'ospedalizzazione a vantaggio dei servizi territoriali, con un preciso riferimento ai servizi domiciliari e alle Case della Salute che devono essere operative e coerenti con il progetto di riforma della sanità territoriale prevista nel PNRR. A questo proposito Giuseppina Morolli ha posto a Gloria Lisi la necessità di farsi promotrice della realizzazione di ambulatori territoriali H24 di primo intervento pediatrico per alleggerire le lunghe file che intasano il Reparto di Pediatria di Pronto Soccorso dell’Ospedale degli infermi di Rimini.

“Faremo tesoro di quello che abbiamo ascoltato e, qualora il nostro progetto dovesse andare in porto e io dovessi diventare Sindaco di Rimini, ci sarà sicuramente un continuo confronto per collaborare in sinergia con tutti i protagonisti del mondo del lavoro e raggiungere gli obiettivi prefissati – ha dichiarato Gloria Lisi, al termine dell’incontro, - l’obiettivo dell’incontro era quello di metterci in ascolto per focalizzare i temi e le problematiche che in questo momento sono di fronte alle forze sociali. Con la UIL non ci siamo limitati a parlare solo di Rimini ma abbiamo rivolto l’attenzione verso tutta la provincia, poiché certe dinamiche non possiamo governarle da soli ma dobbiamo farlo in collaborazione e in sinergia con tutto il territorio per essere il più incisivi possibile.

”Ho invitato Gloria Lisi ad impegnarsi conclude Giuseppina Morolli - a dare risposte alle disuguaglianze sociali e territoriali, per cambiare la prospettiva economica di questa città affinchè il lavoro e la giustizia sociale possano prevalere e guidare le scelte in una della fasi più difficili che il nostra paese si sia mai trovato ad affrontare”.