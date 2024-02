Comune e Provincia di Rimini "si scambiano" due aree di proprietà, perplessità della Lega

Comune e Provincia di Rimini "si scambiano" due aree di proprietà, non edificabili di circa 800 metri quadrati, che insistono da un lato sul centro studi Colonnella nell'area dell'ex Questura, dall'altro su liceo Valgimigli e scuola media Fermi, a Viserba. Con la Lega, mentre il resto dell'opposizione si astiene, a esprimere "forti perplessità sull'equipollenza" delle due proprietà, il cui valore è stimato in 145.000 euro. L'amministrazione, spiega l'assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli questa mattina in commissione, intende acquisire il camminamento che costeggia Valgimigli e Fermi, per realizzare un collegamento tra parcheggio e via Missirini, a completamento delle tre opere realizzare a Viserba, su cui ci sono stato oltre 80 incontro negli ultimi anni: il sottopasso carrabile, quello ciclopedonale e, appunto, il parcheggio da 100 posti su strisce bianche.

"Il bene è della Provincia e con la permuta - conferma l'assessore - lo prendiamo per completare l'intervento, rendere più agevole il passaggio e unire la zona a monte a quella a mare". L'investimento, chiosa Morolli, ammonta a 250.000 euro che il Comune ha già in cassa nell'ambito delle opere realizzate da Rfi e verrà completato al massimo entro l'anno. Verranno realizzate barriere antirumore, un percorso illuminato e la videosorveglianza nei sottopassi. Il polo scolastico di Viserba conta oltre 10.000 studenti e un migliaio tra insegnanti e assistenti. Alla Provincia che cede in permuta un'area di 791 metri quadrati complessivi, compreso un percorso ciclopedonale di 173 metri quadrati, va appunto un'area attigua al polo scolastico Colonnella, nell'area di via Foda, di circa 890 metri quadrati con una sefvitù di passaggio per l'accesso

Palazzo Garampi non ha al momento idea di cosa l'Ente di Corso d'Augusto voglia realizzare, precisa Morolli in replica alle perplessità di Matteo Zoccarato della Lega, mentre il collega Loreno Marchei non è assolutamente convinto che le de ree abbiano lo stesso valore. Infatti quella che cede il Comune, spiega, è "più grande e si trova in una zona al centro della discussione politica", perché interessata dai progetti su ex Questura, stadio Romeo Neri ed ex caserma Giulio Cesare. Così "il terreno sul mercato privato sta salendo di valore", conclude l'esponente del Carroccio. La stima si basa su un rogito fatto nella zona, replica l'amministrazione con Morolli a ricordare inoltre che "la stagione di ampliamento delle scuole è finita. In questi giorni sono terminate le iscrizioni a elementari e medie che risentono del calo demografico in corso del 30%. Abbiamo oltre 100 strutture per gli 0-14 anni, la domanda è quante si riempiono", termina l'assessore