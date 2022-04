Con l'avanzo libero di Verucchio nuova manovra di sostegno a famiglie e imprese

Il Comune di Verucchio approva il Rendiconto 2021 e destina buona parte dell’avanzo libero per il welfare e i lavori pubblici. L’utilizzo di 200.000 euro sono destinati a una nuova manovra di sostegno a famiglie e imprese in difficoltà per pandemia e guerra sotto forma di contributi Tari e per il caro bollette, di ulteriori 400.000 per realizzare il progetto del recupero dell’ex Stazione Rosa in Centro Giovani e il nuovo regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del consiglio comunale, delle commissioni e della giunta con previsione anche della modalità mista: questi i punti principali della seduta di mercoledì sera a Verucchio.

E’ stato ovviamente l’assessore al bilancio Roberto Sandon a illustrare i contenuti del Rendiconto di gestione 2021, sintetizzando gli aspetti principali della relazione illustrativa che evidenzia alcuni punti cardine dell’amministrazione. “Anche lo scorso anno non sono stati accesi mutui, né si sono resi necessari anticipi di Tesoreria che avrebbero prodotti interessi passivi, non ci sono debiti fuori bilancio e il Comune non detiene strumenti finanziari derivati. L’indicatore della tempestività dei pagamenti continua a essere virtuoso, visto che vengono effettuati con quasi due giorni di anticipo sui 30 concessi” ha premesso, entrando quindi nel merito: “Al 31 dicembre il fondo cassa è di 5 milioni e 624.000 euro, cui vanno tolti o aggiunti residui attivi e passivi che ci portano a un risultato di gestione e quindi a un avanzo pari a 4.080.683,86 euro: considerate le quote accantonate e quelle vincolate dall’ente, si arriva quindi a un avanzo libero di 1.268.000 euro, che abbiamo pensato di utilizzare in buona parte. 200.000 saranno destinati a famiglie e imprese sotto forma di contributi Tari e per il caro bollette e 380.000 euro saranno destinati al completamento del progetto di recupero dell’ex Stazione Rosa in Centro Giovani. Stiamo inoltre calcolando quanto abbiano inciso gli aumenti di luce e gas sulle bollette del Comune per andare a coprire anche questi aumenti”.

E’ stata quindi la sindaca Stefania Sabba, nella discussione che ha preceduto la votazione, a evidenziare la filosofia dell’amministrazione: “Abbiamo in itinere progetti già finanziati per cinque milioni di euro e ogni anno con l’avanzo andiamo a coprirne uno extra contributo senza andare ad accendere mutui, perché, con i relativi interessi, andrebbero a pesare sulla spesa corrente, togliendoci o limitandoci di molto la possibilità di incidere a vantaggio della comunità con azioni di sostegno come quelle di oggi. O come quelle sul bilancio di previsione in cui, fra i pochissimi a riuscire a farlo, abbiamo ridotto le aliquote dell’Addizionale Irpef. Preferiamo mantenere queste percentuali di equilibrio che rendono il nostro bilancio virtuoso e con sana prudenza fanno sì che all’occorrenza abbiamo risorse disponibili per le emergenze come quelle degli ultimi anni”.

Negli altri punti all’ordine del giorno, è stato modificato il regolamento Tari per quanto riguarda lo smaltimento di rifiuti delle utenze non domestiche che scelgano di avvalersi di un privato invece che del gestore pubblico (le comunicazioni al Comune andranno fatte ora entro il 31 gennaio e il 30 giugno), è stato approvato il nuovo regolamento per lo svolgimento in modalità telematica di tutti gli organi collegiali (consiglio comunale, commissioni e giunta potranno ora svolgersi anche in remoto o modalità mista) e si sono approvate una serie di variazioni di bilancio: una per utilizzare i 20.000 euro di proventi da sanzioni ambientali per la salvaguardia dell’ambiente mediante l’acquisto di nuovi arrendi urbani e giochi nei parchi.