Concessioni balneari, il gruppo consiliare di Gloria Lisi: "Vanno messi paletti chiari"

Il gruppo consigliare "Gloria Lisi per Rimini" entra nel dibattito sul tema delle concessioni balneari marittime con relativo bandi. "Ben vengano i bandi - è la premessa -, ma nel "buco normativo nazionale" è da evidenziare che questa amministrazione ha perso 2 anni stando a guardare. La domanda da farsi è la seguente: volevano tutelare una categoria? Volevano tutelare il mercato libero? La risposta ai fatti. Anni passati senza atti concreti, persi senza una posizione chiara. E invece ora devono correre".

Prosegue il gruppo consiliare: "A stretto giro i dirigenti lavoreranno per piano spiaggia annunciato per ottobre e per bandi. Entro fine anno chissà cosa ne uscirà da un lavoro fatto in fretta. L'unica certezza è che tutto aumenterà e così anche i costi di ombrelloni e lettini, a discapito di chi, sempre gli stessi, i poveri cittadini. Chiediamo all'amministrazione di mettere dei paletti chiari a tutti i concessionari futuri per garantire la concorrenza ma anche prezzi equi senza rialzi assurdi".

"Il Pd non farà sicuro mancare il dibattito in commissione e consiglio cosa che non ci ha permesso per più di un anno sul tema del servizio di salvataggio che a questo punto dovrà entrare nei bandi come requisito", conclude la nota.